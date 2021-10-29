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Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку на Гран-при США

Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку на Гран-при США
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Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку во время выступления на первом этапе серии Гран-при в США.

Незадолго до соревнований Трусова получила травму ноги и из элементов ультра-си исполнила только один четверной лутц, но всё равно выиграла. Второй стала Дарья Усачёва, также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. Третье место заняла кореянка Ён Ю.

«Спасибо всем, кто был со мной рядом, и тем, кто переживал за меня издалека. Спасибо за поздравления и тёплые слова поддержки!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, бронзовый призёр чемпионата Европы – 2020, двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

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