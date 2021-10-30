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Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде
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На втором этапе серии Гран-при в Канаде спортивные пары завершили соревнования в короткой программе. Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, опередившие российскую пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин почти на 10 баллов.

Павлюченко и Ходыкин показали программу, обильно украшенную акробатическими элементами. При выходе из одного из них Дарья упала. Ещё одно снижение россияне получили за завершение программы после окончания музыки.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Спортивные пары. Короткая программа

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) – 78,94.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 69,46.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) – 67,93.
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 66,43.
5. Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд (Канада) – 65,02.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 2, Ванкувер, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
29 октября 2021, пятница. 23:00 МСК
Окончено
1
Китай
78.94
2
Россия
69.46
3
Германия
67.93
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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