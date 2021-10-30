Алёна Косторная рассказала о смене программ перед этапом Гран-при в Канаде

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная рассказала о смене обеих соревновательных программ перед этапом Гран-при в Канаде.
В короткой программе фигуристка будет кататься под песню New York, New York в исполнении Лайзы Минелли, а в произвольной – под Lovely Билли Айлиш. Это те самые программы, которые были поставлены Алёне перед уходом год назад в академию Евгения Плющенко.
Начинала сезон Косторная с короткой программой под блюз Бет Харт I Am The One и произвольной – под композицию «Зима» Антонио Вивальди.
«Уже легче, потому что не всё сначала, не всё заново. Я уже на шоу катала эту программу – большими, скажем так, кусками. Так что огромной проблемы, как в начале сезона накатать – этого нет.
С одной стороны мне Вивальди как классика нравилась. Но, с другой – в Lovely мне более понятно, что я катаю», – сказала Косторная «Первому каналу».
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