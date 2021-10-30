Чен выиграл короткую программу на Гран-при Канады, Игнатов занял четвёртое место

На втором этапе серии Гран-при в Канаде прошли прокаты в короткой программе среди мужчин. Лучшим стал американец Натан Чен, получил за свое выступление 106.72 балла. Второе место занял еще один представитель США Джейсон Браун, получивший за свой прокат 94.00 балла.

Замкнул тройку лучших канадец Киган Мессинг (93.28). Российский фигурист Макар Игнатов, который получил за свой прокат 89.79 баллов, занял четвёртое место

Россиянин Евгений Семененко занял пятое место. Его прокат оценили в 87.71 балла. Российский фигурист Александр Самарин занял восьмое место, получив за свой прокат 78.75 баллов.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада

Мужчины Короткая программа