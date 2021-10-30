Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце на Гран-при в Канаде
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На втором этапе серии Гран-при в Канаде прошли прокаты в ритм-танце. Лучшим стали канадцы Пайпер Джиллс Поль Пуарье. За свой прокат они получили 85.65 балла.
Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари (78.82), Замкнули тройку лучших испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, которые получили за своё выступление 76.97 балла.
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место, получив за свой прокат 70.66 баллов. Ещё одна российская пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняла девятое место с оценкой 68.53.
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Ритм танец.
- Пайпер Джиллс Поль Пуарье (Канада) -
- Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари (Италия)
- Оливия Смарт и Адриан Диас (Испания) — 76.97
- Каролин Грин и Майкл Парсонс (США) — 72.40
- Марджори Лажуа и Захари Лага (Канада) — 71.87
- Лила Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 71.89
- Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 70.66
…
9. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (Россия) — 68.53.
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