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Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце на Гран-при в Канаде

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце на Гран-при в Канаде
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На втором этапе серии Гран-при в Канаде прошли прокаты в ритм-танце. Лучшим стали канадцы Пайпер Джиллс Поль Пуарье. За свой прокат они получили 85.65 балла.

Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари (78.82), Замкнули тройку лучших испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, которые получили за своё выступление 76.97 балла.

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место, получив за свой прокат 70.66 баллов. Ещё одна российская пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняла девятое место с оценкой 68.53.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада

Ритм танец.

  1. Пайпер Джиллс Поль Пуарье (Канада) -
  2. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари (Италия)
  3. Оливия Смарт и Адриан Диас (Испания) — 76.97
  4. Каролин Грин и Майкл Парсонс (США) — 72.40
  5. Марджори Лажуа и Захари Лага (Канада) — 71.87
  6. Лила Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 71.89
  7. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 70.66

9. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (Россия) — 68.53.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 2, Ванкувер, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
30 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Окончено
1
Канада
85.65
2
Италия
78.82
3
Испания
76.97
Комментарии
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