Видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с короткой программой на Гран-при Канады.

24-летняя спортсменка показала результат 81,24 балла и заняла 2-е место, уступив только соотечественнице — Камиле Валиевой. Замкнула тройку еще одна россиянка Алена Косторная.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 31 октября (мск).

1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.

3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.

4. Алиса Лю (США) — 73.63.

5. Карен Чен (США) — 68.74.

6. Маи Михара (Япония) — 67.89.

7. Ли Хэ Ин (Корея) — 62.63.

8. Мэдлин Шизас (Канада) — 62.61.

9. Эмили Баусбек (Канада) — 59.53.

10. Элисон Шумахер (Канада) — 55.47.

11. Вакаба Хигути (Япония) — 53.30.

12. Мана Кавабэ (Япония) — 53.30.