Туктамышева: до сегодняшнего утра не была уверена, смогу ли конкурировать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на Гран-при Канады.

«Я довольна своим выступлением в короткой программе, хотя моё тело было недовольно исполнением некоторых элементов. Сказывался и недостаток сна, поэтому я довольна прокатом. Надеюсь завтра тоже показать хорошее выступление.

У меня была большая пауза между турнирами, плюс длинный перелёт. До сегодняшнего утра не была уверена, смогу ли конкурировать. Ещё из-за карантина не могла общаться с другими фигуристами, это очень тяжело», — сказала Туктамышева во время общения со СМИ в онлайн-формате.

24-летняя спортсменка показала результат 81,24 балла и заняла 2-е место, уступив только соотечественнице — Камиле Валиевой. Замкнула тройку еще одна россиянка Алена Косторная. Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 31 октября (мск).