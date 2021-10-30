Авербух: Тутберидзе даёт каждой фигуристке максимум себя

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о выступлении российских спортсменок на Гран-при Канады
«Мне очень понравилась новая программы Алёны. Понравилось элегантное платье, подчёркивающее её фигуру. Наконец мы увидели коронный тройной аксель от Косторной. С возвращением, Алёна! Большое счастье, что Алёна вернулась. Она в строю, борется.
Ещё один пример того, что Этери Георгиевна и все, кто работают в этом штабе, дают каждой максимум себя, дальше уже девчонки должны проявлять себя сами. Что мы сейчас и видели: как прибавляет от старта к старту Алёна Косторная, как блестяще сегодня выступила Камила Валиева», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
Камила Валиева выиграла короткую программу, за свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли представительницы из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.
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