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Валиева: понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом

Валиева: понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом
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Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу на Гран-при Канады, высказалась о предстоящих Олимпийских играх.

«Я счастлива, потому что сделала сегодня всё, что могла. Сначала я нервничала, но когда вышла на лед, почувствовала счастье от того, что я здесь. Понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом, пробую отобраться на Игры, я буду счастлива, если попаду туда», — приводит ТАСС слова Валиевой.

Напомним, сегодня, 30 октября, россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде. За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алёна Косторная — 75,58.

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