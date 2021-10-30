«Русскую женщину ничего не сломит». Тарасова — об успехе российских фигуристок в Канаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на Гран-при Канады.

«Наши девочки изумительно и безошибочно катаются! Косторная выполнила тройной аксель, но судьи отметили на прыжке недокрут. Но Алёна всё равно выглядела и каталась очень хорошо.

Камила Валиева и Елизавета Туктамышева также исполнили тройной аксель: Камила прыгнула даже с руками наверх. Это лишь короткая программа. На данный момент хочется поздравить девочек, а самое главное — не сглазить. Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент, а из-за необходимости проходить обязательный карантин пришлось пропустить тренировку… Нас ничто не сломит — мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в тройку лидеров короткой программы вошли только российские фигуристки. Первой стала Камила Валиева, второй — Елизавета Туктамышева, тройку замкнула Алёна Косторная. Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 31 октября (мск).