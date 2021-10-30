Меган Дюамель: люблю Косторную и её мощный тройной аксель как у Тони Хардинг

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель поделилась впечатлениями от выступления россиянки Алёны Косторной в короткой программе на этапе серии Гран-при в Канаде. Алёна получила от судей 75,58 балла и стала третьей, лидерство удерживает другая россиянка – Камила Валиева (84,19), на втором месте идёт Елизавета Туктамышева (81,24).

Косторная сделала тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп во второй половине программы.

«Я люблю Алёну и её мощный тройной аксель как у Тони Хардинг», — написала Дюамель в своём «твиттере».

Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 31 октября.

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