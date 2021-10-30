Журналист Olympics: трудно поверить, что кто-либо помешает Валиевой в погоне за золотом ОИ

Американский журналист Olympics Ник Маккарвел поделился эмоциями от проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при Канады.
Пост доступен в официальном «твиттере» журналиста Ника Маккарвела.
«Этот прокат — заявка Камилы Валиевой на её дебютный Гран-при среди взрослых. Трудно представить, что кто-то помешает ей не только в погоне за одним из трёх мест на Олимпийские игры в Пекине, но и в борьбе за олимпийское золото тоже. У неё изысканная программа», — написал Маккарвел в своем «твиттере».
Напомним, россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде. За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алёна Косторная — 75,58.
- 30 октября 2021
-
12:54
-
11:46
-
11:42
-
11:19
-
11:11
-
09:55
-
09:32
-
08:14
-
08:03
-
07:50
-
07:44
-
07:40
-
07:36
-
06:41
-
04:26
-
02:13
-
00:49
-
00:30
-
00:15
- 29 октября 2021
-
23:52
-
21:43
-
21:04
-
19:02
-
18:38
-
17:26
-
17:12
-
13:28
-
13:27
-
13:09
-
10:20
-
08:05
-
07:49
-
07:33
-
01:01
-
00:40