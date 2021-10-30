Журналист Olympics: трудно поверить, что кто-либо помешает Валиевой в погоне за золотом ОИ

Американский журналист Olympics Ник Маккарвел поделился эмоциями от проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при Канады.

Пост доступен в официальном «твиттере» журналиста Ника Маккарвела.

«Этот прокат — заявка Камилы Валиевой на её дебютный Гран-при среди взрослых. Трудно представить, что кто-то помешает ей не только в погоне за одним из трёх мест на Олимпийские игры в Пекине, но и в борьбе за олимпийское золото тоже. У неё изысканная программа», — написал Маккарвел в своем «твиттере».

Напомним, россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде. За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алёна Косторная — 75,58.