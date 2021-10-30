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На Гран-при в Канаде у российской фигуристки во время выступления порвались колготки

На Гран-при в Канаде у российской фигуристки во время выступления порвались колготки
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На втором этапе серии Гран-при в Канаде случился неприятный инцидент с российской парой Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Павлюченко и Ходыкин показали программу, обильно украшенную акробатическими элементами. При выходе из одного из них Дарья упала на лёд и во время падения порвала колготки на правом бедре о конёк Ходыкина. Фигуристка избежала открытой раны, но ей пришлось завершать короткую программу с большой дыркой на колготках.

Судьи снизили баллы за падение, однако за дыру в костюме (что, по правилам ISU, также может быть наказуемо) российскую пару штрафовать не стали.

В итоге, бронзовые призёры чемпионата Европы – 2020 Павлюченко и Ходыкин занимают вторую строчку (69,46 балла) после короткой программы. Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (78,94).

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