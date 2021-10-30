Тренер Нэйтана Чена лишён аккредитации на этап Гран-при в Канаде

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян лишился аккредитации на второй этап серии Гран-при в Канаде из-за нарушения антиковидных предписаний. Арутюнян сопровождал на соревнованиях своего подопечного — трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена из США, который захватил лидерство по итогам короткой программы.
«Ко мне подошёл представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После этого мне объявили, что я нарушил границы «пузыря». Когда я стал объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали, мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана — как раз с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. И что мой случай они хотят сделать показательным, в назидание другим.
Оргкомитет просто не выполнил свою профессиональную работу. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле, меня гораздо больше возмутило другое: ну, хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески вы хотя бы принесите извинения за случившееся!» — приводит слова Арутюняна RT.
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