Тренер Нэйтана Чена лишён аккредитации на этап Гран-при в Канаде

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян лишился аккредитации на второй этап серии Гран-при в Канаде из-за нарушения антиковидных предписаний. Арутюнян сопровождал на соревнованиях своего подопечного — трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена из США, который захватил лидерство по итогам короткой программы.

«Ко мне подошёл представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После этого мне объявили, что я нарушил границы «пузыря». Когда я стал объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали, мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана — как раз с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. И что мой случай они хотят сделать показательным, в назидание другим.

Оргкомитет просто не выполнил свою профессиональную работу. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле, меня гораздо больше возмутило другое: ну, хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески вы хотя бы принесите извинения за случившееся!» — приводит слова Арутюняна RT.