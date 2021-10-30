Скопцова и Алёшин выиграли Мемориал Дениса Тена в танцах на льду

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане завершились соревнования танцевальных дуэтов. Победу одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выигравшие как ритмический, так и произвольный танец.



Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли второе место, опередив российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Егор Базин за счёт более удачного выступления в произвольной программе.



Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан

Танцы на льду



1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) – 195,06.

2. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 188,64.

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) – 186,80.

4. Виктория Семенюк/Илья Юхимук (Беларусь) – 156,26.

5. Мари Дюпайаж/Тома Набэ (Франция) – 149,90.

6. Лу Терро/Ноэ Перрон (Франция) – 145,73.

7. Гаухар Наурызова/Бойсангыр Датиев (Казахстан) – 130,10.