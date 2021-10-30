Организаторы Skate Canada объяснили, почему лишили аккредитации тренера Нэйтана Чена

Организаторы этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде заявили, что пытались избежать ситуации с изъятием аккредитации у Рафаэля Арутюняна, тренера трёхкратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена, но не смогли нарушить протокол по коронавирусу.

Арутюнян был лишён аккредитации на Skate Canada за выход за пределы «пузыря». Чен лидирует по итогам короткой программы.

«Этап Skate Canada организован в соответствии со строгими протоколами по COVID-19, которые подразумевают, что доступ к отелю, транспорту и месту проведения открыт только для тренеров и спортсменов для работы в «пузыре». К сожалению, Арутюнян непреднамеренно вышел из «пузыря», в таких случаях ему не разрешено возвращаться.

Мы сожалеем об этой ситуации и пытались её избежать, но после того, как человек выходит из «пузыря», он не может повторно войти, иначе целостность протокола будет под угрозой», — приводит слова представителя оргкомитета Аманды Сперони «РИА Новости Спорт».