Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при в Канаде завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, уверенно выигравшие как короткую, так и произвольную программы.

Серебряными призёрами стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, допустившие несколько ошибок в произвольном прокате. Партнёрша не справилась с прыжковыми элементами и первым выбросом, также была снижена оценка за одну из поддержек.

На итоговое третье место благодаря второму результату в произвольной программе поднялись американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледак.



Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада

Спортивные пары



1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) – 224,05.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 193,08.

3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак (США) — 189,90

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 187,92.

5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) – 186,82.

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 180,25.