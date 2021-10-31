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Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada

Павлюченко и Ходыкин завоевали серебро на этапе Гран-при Skate Canada
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На втором этапе серии Гран-при в Канаде завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, уверенно выигравшие как короткую, так и произвольную программы.

Серебряными призёрами стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, допустившие несколько ошибок в произвольном прокате. Партнёрша не справилась с прыжковыми элементами и первым выбросом, также была снижена оценка за одну из поддержек.

На итоговое третье место благодаря второму результату в произвольной программе поднялись американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледак.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Спортивные пары

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) – 224,05.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 193,08.
3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак (США) — 189,90
4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 187,92.
5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) – 186,82.
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 180,25.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 2, Ванкувер, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
30 октября 2021, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Китай
224.05
2
Россия
193.08
3
США
189.90
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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