Американец Чен стал победителем этапа Гран-при Skate Canada. У Семененко – бронза

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Дог Митчелл Тандербёрд» прошли соревнования в произвольной программе у мужчин на втором этапе Гран-при сезона-2021/2022, которые подвели итоги для мужской части турнира.

Так, лучший результат в этом виде продемонстрировал 22-летний американский фигурист Нэйтан Чен (200,46), за ним расположился 18-летний представитель России Евгений Семененко (168,30), а замкнул тройку лучших ещё один американец Джейсон Браун (165,55).

В общем зачёте по итогам двух программ победителем Гран-при стал Нэйтан Чен (307,18). Серебро – у Джейсона Брауна (259,55), а бронза – у Евгения Семененко (256,01).

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 307,18.

2. Джейсон Браун (США) – 259,55.

3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01.

4. Макар Игнатов (Россия) – 244,17.

5. Киган Мессинг (Канада) – 238,34.

6. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87.

7. Сота Ямамото (Япония) – 225,74.

8. Александр Самарин (Россия) – 224,20.