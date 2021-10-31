Американец Чен стал победителем этапа Гран-при Skate Canada. У Семененко – бронза

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Дог Митчелл Тандербёрд» прошли соревнования в произвольной программе у мужчин на втором этапе Гран-при сезона-2021/2022, которые подвели итоги для мужской части турнира.
Так, лучший результат в этом виде продемонстрировал 22-летний американский фигурист Нэйтан Чен (200,46), за ним расположился 18-летний представитель России Евгений Семененко (168,30), а замкнул тройку лучших ещё один американец Джейсон Браун (165,55).
В общем зачёте по итогам двух программ победителем Гран-при стал Нэйтан Чен (307,18). Серебро – у Джейсона Брауна (259,55), а бронза – у Евгения Семененко (256,01).
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) – 307,18.
2. Джейсон Браун (США) – 259,55.
3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01.
4. Макар Игнатов (Россия) – 244,17.
5. Киган Мессинг (Канада) – 238,34.
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87.
7. Сота Ямамото (Япония) – 225,74.
8. Александр Самарин (Россия) – 224,20.
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