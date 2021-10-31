Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Гран-при Канады, Дэвис и Смолкин – 5-е

На этапе Гран-при Канады по фигурному катанию танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами. Лидерами соревнований стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, получившие за своей прокат 125,32 балла. В сумме за произвольную и короткую программы они набрали 210,97 балла.

Вторыми стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05), третьими – испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93).

Российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,57) стали пятыми, а Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (160,66) – девятыми.

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Пайпер Джиллс — Поль Пуарье (Канада) — 210,97

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 200,05

3. Оливия Смарт — Адриан Диас (Испания) — 192,93

4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 186,51

5. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 180,57

6. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 179,07

7. Лила Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 178,08

8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 168,76

9. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 160,66

10. Хейли Сейлс — Николас Вамстикер (Канада) — 156,56.