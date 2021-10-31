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Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Гран-при Канады, Дэвис и Смолкин – 5-е

Джиллс и Пуарье победили в танцах на льду на Гран-при Канады, Дэвис и Смолкин – 5-е
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На этапе Гран-при Канады по фигурному катанию танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами. Лидерами соревнований стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, получившие за своей прокат 125,32 балла. В сумме за произвольную и короткую программы они набрали 210,97 балла.

Вторыми стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (200,05), третьими – испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (192,93).

Российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,57) стали пятыми, а Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (160,66) – девятыми.

Танцы на льду. Итоговое положение
1. Пайпер Джиллс — Поль Пуарье (Канада) — 210,97
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 200,05
3. Оливия Смарт — Адриан Диас (Испания) — 192,93
4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 186,51
5. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 180,57
6. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 179,07
7. Лила Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 178,08
8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 168,76
9. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 160,66
10. Хейли Сейлс — Николас Вамстикер (Канада) — 156,56.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 2, Ванкувер, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
31 октября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Окончено
1
Канада
210.97
2
Италия
200.05
3
Испания
192.93
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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