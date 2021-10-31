Семененко: большая честь кататься с таким великим спортсменом, как Чен

18-летний представитель России Евгений Семененко (168,30), завоевавший бронзу на этапе Гран-при в Канаде, поделился мнением о своём выступлении.

«Считаю, что катался хорошо. Это мой дебют на Гран-при. В прошлом сезоне Гран-при в России в основном были российские фигуристы. Для меня большая честь кататься с такими великими спортсменами, как Нэйтан Чен», – приводит слова россиянина International Skating Union.

В общем зачёте по итогам двух программ победителем Гран-при стал Нэйтан Чен (307,18). Серебро – у Джейсона Брауна (259,55), а бронза – у Евгения Семененко (256,01).

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 307,18.

2. Джейсон Браун (США) – 259,55.

3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01.

4. Макар Игнатов (Россия) – 244,17.

5. Киган Мессинг (Канада) – 238,34.

6. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87.

7. Сота Ямамото (Япония) – 225,74.

8. Александр Самарин (Россия) – 224,20.