Семененко: большая честь кататься с таким великим спортсменом, как Чен

18-летний представитель России Евгений Семененко (168,30), завоевавший бронзу на этапе Гран-при в Канаде, поделился мнением о своём выступлении.
«Считаю, что катался хорошо. Это мой дебют на Гран-при. В прошлом сезоне Гран-при в России в основном были российские фигуристы. Для меня большая честь кататься с такими великими спортсменами, как Нэйтан Чен», – приводит слова россиянина International Skating Union.
В общем зачёте по итогам двух программ победителем Гран-при стал Нэйтан Чен (307,18). Серебро – у Джейсона Брауна (259,55), а бронза – у Евгения Семененко (256,01).
Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер, Канада
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) – 307,18.
2. Джейсон Браун (США) – 259,55.
3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01.
4. Макар Игнатов (Россия) – 244,17.
5. Киган Мессинг (Канада) – 238,34.
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 232,87.
7. Сота Ямамото (Япония) – 225,74.
8. Александр Самарин (Россия) – 224,20.
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