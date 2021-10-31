Видео чемпионского проката Валиевой на Гран-при Канады

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada россиянка Камила Валиева за свою программу получила 180,89 балла. В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,08 балла.

При этом Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же — 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).

Гран-при Канады (Skate Canada)

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 265,08

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88

3. Алена Косторная (Россия) — 214,54

4. Маи Михара (Япония) — 210,01

5. Алиса Лю (США) — 206,53

6. Вакаба Хигути (Япония) — 205,27

7. Хаин Ли (Южная Корея) — 190,00

8. Мэдлин Шизас (Канада) — 186,56

9. Мана Кавабэ (Япония) — 186,52

10. Карен Чен (США) — 183,41

11. Эмили Баусбек (Канада) — 159,88

12. Элисон Шумахер (Канада) — 151,19.