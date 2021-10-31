Валиева: довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на Гран-при Канады. При этом Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же.

«Очень рада. Смогла выполнить свою программу, пусть и с небольшими помарками. Главной задачей было сделать всё задуманное. Я довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше. А оценки должны выставлять судьи.

Всегда есть куда расти. Можно было обойтись без степ-аута на акселе, например. Пока не планирую усложнять контент, надо хорошо накатать программу с этой сложностью», – сказала Валиева на пресс-конференции после этапа Гран-при в Канаде.

Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).