Валиева: довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на Гран-при Канады. При этом Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же.
«Очень рада. Смогла выполнить свою программу, пусть и с небольшими помарками. Главной задачей было сделать всё задуманное. Я довольна рекордными оценками, буду стараться кататься ещё чуть лучше. А оценки должны выставлять судьи.
Всегда есть куда расти. Можно было обойтись без степ-аута на акселе, например. Пока не планирую усложнять контент, надо хорошо накатать программу с этой сложностью», – сказала Валиева на пресс-конференции после этапа Гран-при в Канаде.
Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).
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