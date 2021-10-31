Косторная отреагировала на свои оценки на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Алёна Косторная, занявшая третье место на Гран-при Канады, прокомментировала свои оценки на соревнованиях.
«Рада, что смогла перебороть себя и исправить вчерашние ошибки. Сегодня были другие ошибки, но я довольна результатом. Что касается оценок за компоненты, то это должны решать судьи. Я впервые представила свои программы и получила то, на что накатала», – сказала Косторная на пресс-конференции после соревнований.
Победительницей Гран-при стала другая российская фигуристка Камила Валиева, установившая два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же. Второе место на соревнованиях заняла Елизавета Туктамышева.
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