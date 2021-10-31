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Косторная рассказала, почему сменила обе программы после начала сезона

Косторная рассказала, почему сменила обе программы после начала сезона
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Российская фигуристка Алёна Косторная, занявшая третье место на Гран-при Канады, рассказала, почему сменила обе программы после начала сезона.

«На второй тренировке после турнира в Финляндии тренеры сказали, что мы меняем произвольную. Я спорить не стала. Новую программу я чувствую лучше, так что почему бы и нет?

Менять короткую не планировали, всё произошло случайно. Мы готовили показательный номер. Я предложила катать в Канаде на английском, а во Франции – на французском. Начала готовить номер «New York», и когда я покатила, все поняли, что получается значительно лучше, чем моя короткая программа. Поэтому решили поменять», – объяснила Косторная во время онлайн-общения со СМИ после произвольной программы.

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