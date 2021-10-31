Туктамышева: кайфую от того, что делаю на льду. Надеюсь, зрителям это тоже передаётся

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая второе место на Гран-при Канады, прокомментировала своё выступление на соревнованиях.

«Безумно рада, что смогла качественно исполнить программу. Перед выходом было не совсем стопроцентное состояние. Пришлось перебарывать себя, поэтому рада, что всё закончилось на хорошей ноте.

Когда впервые услышала музыку, которую предложил Никита Михайлов, сразу влюбилась и была очарована этим произведением. Мне кажется, мы попали в точку. Всегда здорово найти ту самую музыку в олимпийский сезон. Я кайфую от того, что делаю на льду, от этой музыки. Надеюсь, зрителям это тоже передаётся», — сказала Туктамышева на пресс-конференции.

Победительницей Гран-при стала другая российская фигуристка Камила Валиева, установившая два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же. Третье место на соревнованиях заняла Алёна Косторная.