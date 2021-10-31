Херш — о рекорде Валиевой: судьи определили не победителя, скорее, ошеломительную разницу

Американский журналист Филипп Херш поделился впечатлениями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе Гран-при Skate Canada.

«Судьи — это люди. Они увлекаются выставлением оценок, наблюдая за выступлениями Валиевой. Она на 32 очка обыграла Елизавету Туктамышеву, которая находится в очень и очень хорошей форме. Чрезмерно щедрые оценки судей определили не просто очевидного победителя, скорее, ошеломительную разницу», — написал Херш в своём «твиттере».

Напомним, на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada россиянка Камила Валиева за свою программу получила 180,89 балла. В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,08 балла.

При этом Валиева установила два новых мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же — 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).