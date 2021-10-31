Лью заявила о планах исполнить четверной лутц после падения с тройного акселя на Гран-при

Американская фигуристка Алиса Лью высказалась о неудачном исполнении тройного акселя в произвольной программе Гран-при Skate Canada. Напомним, Лью набрала 206,53 балла и стала пятой по итогам двух этапов.

«Я очень счастлива, что попробовала исполнить свой тройной аксель. Не рассчитывала удивить кого-то этим, скорее, просто хотела сделать его и вернуть чувство движения. Хотелось бы, чтобы выполнила его чисто, но ошибки случаются. Планирую попробовать четверной лутц в этом сезоне, думаю, уже совсем скоро», — приводит слова Лью журналистка Линн Рутерфорд в «Твиттере».

Напомним, на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada россиянка Камила Валиева за свою программу получила 180,89 балла. В сумме за произвольную и короткую программы она набрала 265,08 балла и одержала победу.

При этом Валиева установила два мировых рекорда по количеству баллов за произвольную программу, а также по количеству баллов за две программы. Предыдущие достижения принадлежали ей же — 174,31 балла и 249,24 по сумме.

Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).