Москович: Косторной трудно даётся смена программ и тренеров, но мне нравится её катание

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире, канадский фигурист Дилан Москович подвёл итоги женских соревнований на этапе серии Гран-при в Канаде. Их с двумя мировыми рекордами выиграла Камила Валиева (249,24). Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева (232,88) и Алёна Косторная (214,54).

«Если честно, мы как-то потеряли из поля зрения Камилу. Она явно являлась одной из главных претенденток, понятия не имею, как могли забыть о ней. Думаю, Камила привносит что-то уникальное в фигурное катание. Она не только обладает невероятным набором технических навыков, включая некоторые планетарные вращения, но также лёгкостью и женственностью вопреки своему юному возрасту.

Лиза тоже выглядит сильно и уверенно, как и всегда. Её прыжки выглядят солидно, и она привносит зрелость в молодой состав участниц. Я верил, что она будет сильной претенденткой на первое место или, по крайней мере, на пьедестал.

Алёне трудно даётся смена программ и тренеров, но мне очень нравится её катание. При хорошем исполнении это серьёзный соперник. Конкуренция действительно жёсткая.

Очень нравится катание Алисы Лью. Иногда есть проблемы с вращениями на тройном акселе, но считаю её катание свежим и необычным», — приводит слова Московича «ИноПроСпорт».