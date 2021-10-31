Херш: «Болеро» — сложное произведение для 15-летней Валиевой. Её оценки сильно завышены

Американский журналист Филипп Херш поделился впечатлениями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Канаде.

«Болеро» со страстным подтекстом, повторениями и синкопами – слишком сложное музыкальное произведение для 15-летней Валиевой, поэтому её выступление было просто пиршеством замечательно выполненных элементов с головокружительной скоростью, но оценки за исполнение, композицию и интерпретацию сильно завышены.

Это не значит, что её четыре минуты на льду не были изумительными. Такое техническое мастерство и исходивший от неё энтузиазм подкупали. А ещё – это именно то, что необходимо, чтобы стать чемпионкой при нынешней системе, нравится вам это или нет», — написал Херш в своём «твиттере».