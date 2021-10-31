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Камила Валиева назвала женщину, которая её восхищает

Камила Валиева назвала женщину, которая её восхищает
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Российская фигуристка Камила Валиева в эфире Первого канала рассказала о тёплых и доверительных отношениях с мамой.

— Женщина, которой ты восхищаешься?
— Своей мамой. Потому что она сильная, мудрая, всегда признаёт свои ошибки, если вдруг какие-либо совершила. И она мне всегда помогает.

— То есть мама всё-таки совершает ошибки?
— Бывает, но она с достоинством их принимает и старается исправить.

— Лучший совет от мамы, который ты слышала?
— Верь в себя и никогда не сомневайся.

— Можно сказать, что вы с мамой подруги?
– Скорее, да. Мне легче разговаривать с ней на какие-то темы. Я не чувствую, что нельзя чего-то сказать. Например, ты что-то говоришь, а это что-то используется против тебя. Она начала меня больше воспринимать как взрослого человека. И мне так легче, и ей.

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