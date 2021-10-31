Радионова сравнила нынешний уровень Валиевой и Трусовой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, чемпионка России Елена Радионова сравнила нынешние уровни выступления российских фигуристок – Камилы Валиевой и Александры Трусовой.
«Думаю, всё очевидно. Когда человек ставит мировой рекорд и демонстрирует колоссальную разницу в баллах, всё становится на свои места. Камила сейчас реально сильнее всех в мире в технической составляющей, если сравнивать первые два этапа, а в хореографии она одна из самых лучших. Но если допустить, что Саша делает пять четверных, то она получит большую оценку за технику. Если всё исполнит чисто, то техническая оценка и вовсе будет рекордной. Но у Камилы есть вторая оценка, это её сильная сторона, в которой она точно не уступит Саше.
Не будем забывать про Анну Щербакову, действующую чемпионку мира, владеющую двумя самыми сложными четверными – лутцем и флипом, у которой этапы Гран-при только впереди», — приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».
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