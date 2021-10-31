Гербольдт — о Туктамышевой: её стабильность не удивляет. Будут все шансы попасть на ОИ

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
«Пока ещё это подготовка, думаю, предел Валиевой будет на Олимпийских играх. Реально ли бороться с ней? Нужно, понятно, что сложно. Если смогла одна, значит, смогут и остальные. Что касается Туктамышевой, то Лиза — опытная спортсменка, её стабильность не удивляет. Молодец, нужно продолжать кататься в том же духе — будут все шансы для попадания в сборную на Олимпиаду.
Я уже говорила, что мне не очень нравилась программа Косторной в сезоне. Не могу сказать, оправдана ли замена, тренерам виднее. Думаю, замена была произведена не просто так. По сравнению с другими, Алёне немного сложнее катать, программа ещё не такая вкатанная. Большая часть связок похожа на предыдущую программу, поэтому не думаю, что будет сложно её вкатать», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 31 октября 2021
-
16:28
-
15:16
-
15:06
-
14:37
-
14:12
-
12:22
-
10:32
-
10:18
-
10:07
-
09:54
-
09:32
-
09:31
-
08:56
-
08:48
-
08:41
-
08:36
-
08:31
-
08:25
-
08:12
-
08:05
-
07:57
-
05:29
-
02:44
-
00:26
- 30 октября 2021
-
20:24
-
19:45
-
17:54
-
14:55
-
12:54
-
11:46
-
11:42
-
11:19
-
11:11
-
09:55
-
09:32