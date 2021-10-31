Гербольдт — о Туктамышевой: её стабильность не удивляет. Будут все шансы попасть на ОИ

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Пока ещё это подготовка, думаю, предел Валиевой будет на Олимпийских играх. Реально ли бороться с ней? Нужно, понятно, что сложно. Если смогла одна, значит, смогут и остальные. Что касается Туктамышевой, то Лиза — опытная спортсменка, её стабильность не удивляет. Молодец, нужно продолжать кататься в том же духе — будут все шансы для попадания в сборную на Олимпиаду.

Я уже говорила, что мне не очень нравилась программа Косторной в сезоне. Не могу сказать, оправдана ли замена, тренерам виднее. Думаю, замена была произведена не просто так. По сравнению с другими, Алёне немного сложнее катать, программа ещё не такая вкатанная. Большая часть связок похожа на предыдущую программу, поэтому не думаю, что будет сложно её вкатать», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.