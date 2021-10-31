Шахрай: Валиева выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады

Чемпион мира Сергей Шахрай подвёл итог выступления российских фигуристок на втором этапе Гран-при в Канаде.
Россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная заняли весь пьедестал.
«Алёна Косторная стала третьей. В принципе, она неплохо справилась со своей программой, но, всё же, допустила ошибки. Однако этого ей хватило, чтоб сохранить третье место.
Порадовала и удивила ослепительным катанием Лиза Туктамышева. Она безукоризненно исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями – один из них в каскаде. При этом катание Лизы было исключительно красивым и очень эмоциональным. Она выдала в этот вечер всё, что умеет.
Однако такое блестящее выступление позволило Туктамышевой занять только второе место. Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано. Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании.
Валиева каталась под музыку «Болеро», ей давалось всё. Она исполнила три четверных прыжка, а все остальные элементы были выполнены безукоризненно. Разве что была совсем небольшая ошибка при выезде с тройного акселя. Но эта, назовем её, помарка, не могла оказать существенного влияния на итоговые оценки. И совершенно не испортила впечатление от проката Камилы.
В результате разница между первым и вторым местом составила больше тридцати баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Остаётся пожелать ей сохранить такую же форму и ту же уверенность к выступлению в Пекине», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
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