Канадская фигуристка рассказала, что бы она поменяла в программе Валиевой

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира 2018 года в женском одиночном катании канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд предложила, какие изменения можно внести в произвольную программу «Болеро» российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда.



«Валиева выступила невероятно. Её прыжки были очень высокими, как и скорость на льду. Три четверных прыжка в одной программе — сальхов и ещё два тулупа в комбинациях. На тройном акселе была небольшая ошибка. Единственное, я бы хотела, чтобы она минимизировала подъёмы рук над головой. Было бы лучше, если бы это происходило только на отдельных элементах, а не постоянно», — сказала Осмонд в эфире телеканала CBC.