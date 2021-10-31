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Канадская фигуристка рассказала, что бы она поменяла в программе Валиевой

Канадская фигуристка рассказала, что бы она поменяла в программе Валиевой
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Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка мира 2018 года в женском одиночном катании канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд предложила, какие изменения можно внести в произвольную программу «Болеро» российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда.

«Валиева выступила невероятно. Её прыжки были очень высокими, как и скорость на льду. Три четверных прыжка в одной программе — сальхов и ещё два тулупа в комбинациях. На тройном акселе была небольшая ошибка. Единственное, я бы хотела, чтобы она минимизировала подъёмы рук над головой. Было бы лучше, если бы это происходило только на отдельных элементах, а не постоянно», — сказала Осмонд в эфире телеканала CBC.

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