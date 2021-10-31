Элладж Бальде: Валиева показала элементы из флексинга, и она в этом весьма хороша

Канадский фигурист Элладж Бальде, выступавший в мужском одиночном катании, высказал мнение о произвольной программе «Болеро» россиянки Камилы Валиевой.

Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме двух выступлений. При этом для Камилы это был первый этап Гран-при среди взрослых.



«Мы много раз видели «Болеро» в фигурном катании, но Валиева смогла сделать что-то своё. Огромная энергия во время исполнения, невероятная гибкость, причём не только в ногах. У неё было что-то из флексинга — танца, рождённого в Бруклине, где делаются эти извилистые движения руками. И она в этом весьма хороша. Это было здорово», — сказал Бальде в эфире телеканала CBC.