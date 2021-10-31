Американская фигуристка не вышла получать оценки, камера показывала пустое место

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2014 в команде, двукратная чемпионка США 2014 и 2016 годов в женском одиночном катании Грейси Голд отличилась странным поведением на отборочном турнире к чемпионату США в Лисберге.



«На соревнованиях в Лисберге у Грейси Голд была отличная короткая программа. Но в произвольной программе она попыталась сделать комбинацию 3-3 и грубо ошиблась. И вот Грейси уходит со льда, начинает с кем-то говорить и пропускает «кисс-энд-край». Человек с камерой явно был проинструктирован показывать, как спортсмены уходят со льда, а потом переходить на «кисс-энд-край». Но Грейси была в ярости и не пошла получать оценки. Не думаю, что это помогает во взаимоотношениях с судьями. Это же просто показное зрелище — выходишь, получаешь оценки. В итоге камера просто показывала пустое место», — рассказал журналист Дэвид Лис на канале TheSkatingLesson в YouTube.

Голд заняла только четвёртое место, а победила Линдси Торнгрен.