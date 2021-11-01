Журналист Бейер: Косторную мерзко представили в Канаде. Зачем копаться в грязном белье?

Журналист Джонатан Бейер рассказал, как по-английски представили чемпионку Европы 2020 года Алёну Косторную во время разминки на этапе Гран-при в Канаде.
«Не знаю, смотрели ли вы разминку. Когда представляли фигуристок, мы слышали нечто подобное: «Карен Чен, четвёртое место на чемпионате мира». А потом: «Косторная. Она ушла от Тутберидзе к Плющенко, а затем спросила у команды Этери, можно ли ей вернуться». Это мерзко.
Зачем копаться в грязном белье во время представления участниц? Худшее, что случилось в эти выходные, — канадская женщина-диктор. Не хочу проявлять неуважение, но мне показалось, что у неё была серия инсультов: она каждый раз делала паузы, заикалась, не могла произнести ни одного слова. Ужас», — рассказал Бейер на канале TheSkatingLesson в YouTube.
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