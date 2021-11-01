Американский журналист: склоняюсь к тому, что на ОИ будут только две фигуристки Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис сделал прогноз на то, кто из российских фигуристок, помимо Камилы Валиевой, войдёт в состав национальной команды на Олимпийские игры-2022.

«На мой взгляд, в целом Косторная в этот раз выступила лучше, чем пару недель назад. У неё был намёк на тройной аксель в произвольной программе. Если она хочет преуспеть, ей нужно два таких прыжка. Но не было похоже, что у неё достаточно выносливости для двух тройных акселей. У неё получился каскад тройной флип — тройной тулуп, но с очень-очень долгой подготовкой. Следующие несколько недель будут для неё ключевыми в определении того, куда она движется. У неё не так много времени в запасе. Вряд ли она отберётся в финал Гран-при, и ей нужно цепляться за свой шанс. Некоторые прыжки в её исполнении мне кажутся неуверенными. Ей нужно набирать хорошие баллы за компоненты, но ей тяжело. Её нынешние вращения не такие, какими могли бы быть, если бы не травмы. Когда смотришь на неё, хочешь дать баллы, но не находишь, за что давать.



Я склоняюсь к тому, что на Олимпиаде выступят только две фигуристки Тутберидзе, хоть они и хотят взять все медали в Пекине. Мне кажется, что туда поедет Туктамышева. Изначально сообщалось, что она будет делать один тройной аксель, но в Канаде их было два. Лучшее выступление вечера за ней. Туктамышева делает свои перекуры яркими, весёлыми, притягательными. Да, она в это время отдыхает, чтобы затем исполнить прыжки, но ей удаётся развлечь публику. И кажется, что в последние три-четыре недели Елизавета начала верить в путёвку на Олимпиаду. Это основная разница. Сейчас она в это верит. Мы видим много потрясений. Косторная, Щербакова… Будет ли готова Хромых? Туктамышева готова сейчас, и это важнейший фактор. Более того, я не считаю, что у Елизаветы третий номер. Думаю, она вторая. Третий номер — Трусова с её травмой ноги», — сказал Лис на канале TheSkatingLesson на YouTube.