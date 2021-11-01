Тутберидзе показала фото с Валиевой и Косторной с золотом и бронзой за Гран-при Канады

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Тутберидзе обнимает своих учениц Камилу Валиеву и Алёну Косторную, которые на этапе Гран-при в Канаде завоевали золото и бронзу соответственно. Слева стоит хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Skate Canada. Работаем дальше», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

На этапе Гран-при в Канаде Камила Валиева побила два мировых рекорда, заработав 180,89 балла в произвольной программе и 265,08 балла по итогам двух прокатов. Результат Алёны Косторной составил 214,54 балла. Она уступила ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой.

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