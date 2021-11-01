«Эти четыре бессонные ночи того стоили!» Подписчики оценили пост Трусовой в «Инстаграме»

Подписчики отреагировали на пост российской фигуристки Александры Трусовой в «Инстаграме», в котором спортсменка, ранее с травмой ноги выигравшая этап Гран-при в США, поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто был со мной рядом, и тем, кто переживал за меня издалека. Спасибо за поздравления и тёплые слова поддержки!» — написала Трусова.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Сашуля, ещё раз с победой тебя, дорогая. Береги себя и будь здорова! Мы с тобой всегда».

«Надеюсь, с ногой всё хорошо! Эта победа далась тебе непросто. Выздоравливай скорее, золотая наша».

«Сашуль, я горжусь тобой. Ты герой. Спасибо, что даришь нам праздник. Выздоравливай скорее, мы тебя любим и ждём».

«Тебе спасибо. Эти четыре бессонные ночи того стоили!»

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