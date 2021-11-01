Елизавета Туктамышева — Алёне Косторной: где улыбка?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала короткий ролик в «сториз» своего «инстаграма». В видео, снятом после этапа Гран-при в Канаде, Туктамышева обращается к другой россиянке Алёне Косторной.
«Где улыбка?» — спросила Туктамышева, обращаясь к Косторной. Алёна улыбнулась.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
Туктамышева заняла второе место на Гран-при Канады, заработав 232,88 балла по итогам двух прокатов. Косторная стала третьей, её результат составил 214,54 балла. Победу одержала ещё одна россиянка Камила Валиева, которая побила сразу два мировых рекорда, а именно в произвольной программе (180,89 балла) и по итогам двух прокатов (265,08 балла).
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