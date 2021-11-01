«Любовь». Елизавета Туктамышева показала фото в ярком образе

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». На снимке спортсменка, одетая во всё чёрное, предстала в ярком образе.

«Любовь», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

На этапе Гран-при в Ванкувере (Канада) Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой, установившей сразу два мировых рекорда (в произвольной программе и по итогам двух прокатов). Третье место заняла ещё одна россиянка Алёна Косторная.

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