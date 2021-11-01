«Совершенство на льду!» Американская чемпионка мира восхитилась Камилой Валиевой

Чемпионка мира 1982 года в женском одиночном катании американка Элайн Зайяк прокомментировала выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Канаде, где та побила сразу два мировых рекорда, а именно в произвольной программе (180,89 балла) и по сумме двух прокатов (265,08 балла).
«Вау! Так волнительно. Совершенство на льду! Она прекрасно выполнила программу. Пропустила ли она что-нибудь? Я не думаю. Так что это просто потрясающе!
Её несколько четверных в одной программе напоминают мне мои семь тройных, которые давались мне не так уж и сложно: выполнив один, остальные прыгать было довольно просто в оставшейся части программы!
Правило Валиевой или Трусовой? Я не думаю, что какие-либо правила прыжков вступят в силу в ближайшем будущем. Я думаю, что до тех пор, пока не будет травм и риск будет низким, мы продолжим видеть большое количество прыжков. Очевидно, зрителям нравится смотреть, как фигуристы и фигуристки взмывают в воздух!» — приводит слова Зайяк Inoprosport.
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