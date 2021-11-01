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Видео показательного номера Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде

Видео показательного номера Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде
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Появилось видео показательного проката россиянки Алёны Косторной на втором этапе Гран-при Skate Canada. По итогам соревнований Косторная заняла третье место. Она получила от судейской коллегии суммарные 214,54 балла.

Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Второй стала ещё одна представительница России Елизавета Туктамышева (232,88 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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