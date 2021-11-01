Видео показательного номера Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде

Появилось видео проката показательного выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на втором этапе Гран-при Skate Canada. По итогам соревнований Туктамышева заняла второе место, получив суммарные 232,88 балла.



В показательном номере Елизавета выступила под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».



Победительницей Skate Canada — 2021 с двумя мировыми рекордами стала россиянка Камила Валиева. За свои прокаты она получила 265,08 балла. Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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