Чемпионский показательный прокат Камилы Валиевой на Skate Canada. Видео

Появилось видео показательного выступления россиянки Камилы Валиевой на втором этапе Гран-при Skate Canada. По итогам соревнований Валиева заняла первое место с двумя мировыми рекордами — суммарные 265,08 балла.



В рамках показательных выступлений спортсменка представила новую показательную программу под саундтреки из фильма «Аватар». «На бис» чемпионка мира среди юниоров исполнила фрагмент своей произвольной программы «Болеро».



Второе место на Skate Canada — 2021 заняла Елизавета Туктамышева из России (232,88 балла). Третьей стала ещё одна представительница России Алёна Косторная (214,54 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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