«Нет времени на сборы». Алина Загитова показала шуточное видео с быстрым переодеванием
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. В видео показано, насколько быстро умеет переодеваться Загитова, когда у неё нет времени на сборы.
«Когда нет времени на сборы», — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях к посту:
«Лёгким движением руки коньки превращаются в туфли!»
«Очень идёт этот костюм, бомба».
«Отлично! Так мило. Привет из Токио».
«Самая красивая фигуристка».
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