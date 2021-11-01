«Нет времени на сборы». Алина Загитова показала шуточное видео с быстрым переодеванием

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. В видео показано, насколько быстро умеет переодеваться Загитова, когда у неё нет времени на сборы.

«Когда нет времени на сборы», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Лёгким движением руки коньки превращаются в туфли!»

«Очень идёт этот костюм, бомба».

«Отлично! Так мило. Привет из Токио».

«Самая красивая фигуристка».

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