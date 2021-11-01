Туктамышева: никогда бы не поверила — десять лет спустя я снова на пьедестале Skate Canada

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги этапа Гран-при в Канаде, на котором она заняла второе место. Получив от судей 232,88 балла, она более чем 30 баллов уступила победительнице — ещё одной представительнице России Камиле Валиевой (265,08).
«Гран-при Канады десять лет спустя — и я на пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011-м, я бы не поверила! Тогда это была большая победа для России, потому что был перерыв в медалях несколько лет.
Сейчас серебряная медаль — моя личная победа. Я очень рада! Спасибо тренерам!
Совпадение, что произвольная программа была в день тренера и мы с Женей постарались максимально порадовать», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
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