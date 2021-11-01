Показательный номер победителя Skate Canada Нэйтана Чена. Видео

Появилось видео показательного выступления американца Нэйтана Чена на втором этапе Гран-при Skate Canada. По итогам соревнований 22-летний уроженец Солт-Лейк-Сити набрал наибольшее количество баллов — 307,18.



В показательном номере Нэйтан выступил под трек The Nights шведского диджея Авичи. «На бис» спортсмен из США исполнил фрагмент своей короткой программы сезона-2018/2019 «Караван».



Серебряным призёром Skate Canada — 2021 стал соотечественник Чена Джейсон Браун — за свои прокаты он получил 259,55 балла. Третьим стал россиянин Евгений Семеренко (256,01 балла).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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