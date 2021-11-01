Хореограф «Ледникового периода» ответил на вопрос о поцелуе Медведевой и Милохина

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик телешоу «Ледниковый период» Максим Ставиский ответил на вопрос, есть ли вероятность, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин, вместе выступающие в проекте, поцелуются в каком-то из номеров.
«Ребята молодые, но если Даня совершенно без комплексов и с удовольствием это сделает, то Женьке, наверное, на это пока будет сложно пойти. Но, в принципе, по возрасту ей уже положено целоваться (смеётся). Так что если возникнет такая необходимость, то спросим ребят и в случае согласия поставим такой номер. Пока просто не было необходимости использовать именно такой ход в их номерах», — приводит слова Ставиского «Газета.ру».
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